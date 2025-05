Vela, Italia distante dalla zona podio dopo cinque regate agli Europei 470

Bilancio in chiaroscuro sul fronte italiano nella seconda giornata dei Campionati Europei Open 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque di Spalato (in Croazia). Day-2 che ha visto il regolare svolgimento di altre tre regate di flotta, portando a quota cinque il numero delle prove complessive disputate sin qui nelle Opening Series della rassegna continentale.

I formidabili spagnoli Jordi Xammar/Marta Cardona hanno preso il largo in testa alla graduatoria generale grazie ad uno score odierno di 1-1-2, volando a +5 sui solidi portoghesi Beatriz Gago/Rodolfo Pires e addirittura a +18 sui turchi Efe Tulcali/Defne Danismend. Distacchi ancor più pesanti per tutti gli altri equipaggi, anche se la situazione è ancora aperta in vista dei prossimi giorni.

Il miglior equipaggio azzurro in classifica resta quello composto da Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio, che hanno pagato però a caro prezzo il 31° posto registrato nell’ultima regata di oggi (scartato come peggior risultato) scivolando al decimo posto overall con un gap di 16 punti dalla zona podio.

A ridosso della top10 troviamo poi le coppie italiane più quotate, con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (7-7-16 i piazzamenti odierni) in 13ma ed Elena Berta/Giulio Calabrò (10-4-21) in 14ma posizione assoluta rispettivamente a 18 e 19 punti dal bronzo virtuale.