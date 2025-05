Vela: il vento leggero rinvia l’inizio dei Mondiali Laser. Annullate le regate odierne, si riprova domani

Il vento leggero rallenta la programmazione dei Campionati Mondiali 2025 di vela, classe Laser, quest’anno in programma in Cina, precisamente sull’acqua di Qingdao. Oggi, in occasione della giornata inaugurale valida per la rassegna iridata, non si è infatti disputata nessuna regata, malgrado un timido tentativo arrivato nella prima mattina italiana.

Stando a quanto riportato nel notice bord, oggi era previsto lo svolgimento di tre prove. Tuttavia le condizioni hanno impedito il normale svolgimento della gara. Malgrado le imbarcazioni schierate al via per il primo segmento, gli equipaggi hanno dovuto fare il loro rientro a terra dopo che il vento è calato. Poco prima del tentativo, il vento era comunque leggero, con acqua mossa e corrente forte: uno scenario visto più volte a queste latitudini.

Il Mondiale partirà quindi, sulla carta, solo domani, martedì 13 maggio. Invariato il programma, in quanto si cercherà di terminare almeno tre regate.