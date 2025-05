Vela, Ferrari/Dubbini risalgono e tornano in lizza per il podio agli Europei 470

Si è appena conclusa anche la terza giornata di gara ai Campionati Europei Open 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque di Spalato (in Croazia). Day-3 che ha presentato condizioni meteo variabili e vento instabile, anche se alla fine gli organizzatori sono riusciti a portare a termine due regate di flotta come da programma.

La coppia azzurra composta da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, dopo un avvio abbastanza deludente, è salita di colpi quest’oggi con un nono e soprattutto con un terzo posto guadagnando diverse posizioni e salendo in settima piazza assoluta nella generale con 55 punti netti, a -21 dal bronzo virtuale e a -45 dai dominatori spagnoli Jordi Xammar/Marta Cardona.

Strada in salita per gli altri equipaggi italiani, con Elena Berta/Giulio Calabrò che devono scartare una squalifica e registrano un 11° posto nell’ultima regata del giorno stabilizzandosi in 14ma piazza overall a 17 punti dalla top10 che varrebbe perlomeno il pass per la Medal Race. In difficoltà Lisa Vucetti/Vittorio Bonifacio (17-27 oggi), scesi in 16ma posizione assoluta.