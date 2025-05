Vela: Chiavarini ottavo nella prima giornata effettiva ai Mondiali Laser, Savelli decima tra le donne

E vento fu. Dopo un’attesa estenuante sono cominciate finalmente le regate in quel di Qingdao, località cinese che sta ospitando i Campionati Mondiali 2025 di vela, classe laser. In occasione del day-5 di competizioni si sono infatti disputate complessivamente le prime cinque prove, tre nella categoria femminile e due in quella maschile.

In campo femminile a piazzarsi provvisoriamente davanti è tutti è stata la polacca Agata Barwinska, abile ad ottenere la prima piazza con tre punti, scaturita grazie ad un solido 1-3-2. Secondo posto invece per la transalpina Louise Cervera con 9 punti netti precedendo l’altra polacca, Wiktoria Golebiowska, terza con 14.0 (9-4-1).

La migliore italiana si è rivelata essere Sara Savelli, al momento decima con 33.0 dopo una trafila di 8-6-19 in flotta gialla. Vicina Carolina Alvano, undicesima con lo stesso parziale dopo aver segnato 7-8-18. Partenza in salita invece per Chiara Benini Floriani, la quale ha registrato 52.0 punti netti (25-11-15). Trentasettesimo posto poi Giorgia Della Valle con 65.0 (21-2-42), quarantacinquesimo per Emma Mattivi con 72 (34-33-5).

Buon impatto in campo maschile per Lorenzo Brando Chiavarini, attualmente ottavo con 14 punti netti, maturati grazie alla quinta e alla nona piazza raccolta nelle due regate. In top 15 poi Pietro Giacomini con 17.0 (13-4). Più lontani Attilio Borio, ventisettesimo con 25.0 a causa di un inizio complicato (24) e una seconda prova di alto profilo (1). Trentesima casella invece per Dimitri Peroni con 26 (9-17). Ai piani alti svetta invece Finley Dickinson, leader con 5 sfruttando la prima e la quarta moneta. Non lontano il teutonico Ole Schweckendieck, attaccato con lo stesso score (3-2). Buona prestazione infine per il cipriota Pavlos Kontides con 8 (7-1).