URC 2025: Treviso lotta ma cede a Munster e dice addio ai playoff

Si è appena conclusa al Virgin Media Park di Cork la sfida valevole per l’ultima giornata dell’United Rugby Championship, dove Munster e Benetton Treviso si sono sfidate in un match da dentro o fuori nella corsa verso i playoff. Ecco come è andata.

Avvio molto teso, con le due squadre che sanno che si giocano una intera stagione. E servono 13 minuti prima che il match si sblocchi e la prima meta è firmata Crowley, che beffa la difesa della Benetton Treviso, poi converte dalla piazzola e Munster avanti 7-0. Non si deprime, però, la Benetton Treviso che inizia a spingere e servono solo 5 minuti prima che al 18’ sia Rhyno Smith a sfondare per il 7-7.

Poco dopo l’avvio del secondo quarto di gioco è nuovamente Crowley a colpire, questa volta dalla piazzola per il 10-7. Gioca, però, meglio la Benetton Treviso che spinge sull’acceleratore e al 27’ è nuovamente Smith a colpire, secondo trasformazione di Umaga e punteggio che va sul 10-14 e primo vantaggio veneto. Primo tempo molto equilibrato e alla fine non si smuove più il risultato fino al riposo.

Parte fortissimo il Munster a inizio ripresa, obbliga Treviso al fallo e sulla seguente azione è la maul irlandese a sfondare e meta di Barron al 44’ per il 15-14. Avvio shock per Treviso, che poco dopo perde malamente una mischia in suo favore e sulla seguente azione palla che arriva ad Abrahams che si invola per il 22-14. Benetton che in questa ripresa non riesce a entrare in palla e al 56’ regala una punizione piazzabile per il 25-14.

Con i risultati dagli altri campi non basta rimontare per il bonus, ma Treviso deve ribaltare completamente il risultato. Prova a spingere la squadra di Marco Bortolami, rischia qualche cosa, ma al 68′ è Bernasconi a tuffarsi oltre il muro rosso e schiaccia per il 25-21. Ma passano un paio di minuti ed è di nuovo il Munster a sfondare, lo fa con Wycherley che spegne i sogni veneti per il 30-21.