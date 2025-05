URC 2025: Treviso, con Munster è una finale. Zebre, si chiude con Connacht

Si disputa questo weekend l’ultimo turno dell’United Rugby Championship e la corsa ai playoff si deciderà negli ultimi 80 minuti. E a giocarsi tutto c’è anche la Benetton Treviso, che a Cork disputerà un vero e proprio spareggio con il Munster per puntare alla post season. Per le Zebre Parma, invece, un mesto finale in casa contro il Connacht.

Gli occhi sono tutti puntati sul Virgin Media Park di Cork, dove venerdì sera – con fischio d’inizio alle 21.00 – scenderanno in campo Munster e Benetton Treviso. Le due formazioni sono appaiate a 46 punti e occupano al momento la settima e ottava posizione in classifica. E con i playoff per la top 8 del torneo è chiaro come chi vinca vada avanti e chi perda al 90% sia fuori. Il sesto posto è distante solo due punti, ma la nona piazza è occupata da Cardiff – anch’esso a 46 punti – mentre l’Edimburgo è decimo con 44 punti.

“Negli ultimi tre anni abbiamo giocato tante partite da dentro o fuori, abbiamo sperimentato cosa significhi e siamo pronti ad un impegno così difficile.La differenza la faranno i giocatori con le loro scelte e i dettagli che riserverà la sfida. Edimburgo vincerà con il bonus perché Ulster non avrà nulla da chiedere, scenderemo in campo sapendo già il risultato di Cardiff: il calendario non ci penalizza, dobbiamo entrare in campo con la consapevolezza di voler vincere” ha dichiarato Marco Bortolami alla vigilia.

Sabato, con fischio d’inizio alle 18, al Lanfranchi scenderanno in campo le Zebre Parma e il Connacht. Le due squadre sono ormai fuori dalla corsa playoff e, dunque, la sfida varrà solo per la gloria, con gli emiliani che in ogni caso chiuderanno la stagione al quindicesimo posto. Sarà anche l’ultima partita con i ducali per Luca Bigi che a fine stagione dirà addio alla formazione emiliana.