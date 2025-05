URC 2025: le Zebre chiudono la stagione con un ko

Si è conclusa la stagione delle Zebre Parma che oggi allo stadio Lanfranchi hanno ospitato gli irlandesi del Connacht per la diciottesima e ultima giornata dell’United Rugby Championship. Una partita che non aveva nulla da mettere in palio, con gli emiliani e i ragazzi di Galway già da tempo fuori dalla corsa playoff. Ecco come è andata.

Avvio equilibrato, con le due formazioni che nei primi minuti non riescono a sfondare, giocando a campo aperto ma senza far male. Il primo acuto arriva dopo 17 minuti di gioco, quando è Prendergast ad andare oltre e vantaggio per il Connacht sullo 0-7. Si continua a lottare molto, non riescono le Zebre Parma a fare male e al 27’ arriva la seconda marcatura irlandese con Bolton per lo 0-12.

Inizia a rendersi pericolosa la squadra di casa a questo punto, buon finale di primo tempo per la franchigia federale che si sblocca al 36’ con la meta di Stavile che manda le squadre negli spogliatoi sul 7-12.

Non cambia la musica nella ripresa, con ritmi abbastanza lenti e si deve aspettare l’ora di gioco prima che Connacht trovi la terza meta, questa volta con Hurley-Langton per il 7-19. Reazione immediata delle Zebre, che si riporta in attacco e va in meta con Trulla al 69’ per il 12-19. Ma è l’ultima fiammata dei padroni di casa, con un piazzato di Connacht che fissa il punteggio sul 12-22 finale.