URC 2025, Benetton Treviso batte Glasgow e prenota i playoff. Le Zebre crollano a Dublino

Si è appena conclusa allo stadio Monigo la sfida valevole per il penultimo turno dell’United Rugby Championship e in campo sono scese la Benetton Treviso e i Glasgow Warriors. Sfida decisiva per i veneti nella corsa playoff, ma avversaria di assoluto valore, con gli scozzesi secondi in classifica. Ecco come è andata.

Buonissima partenza per la Benetton Treviso, che dopo un avvio di controllo al 5’ ha il primo guizzo con Odogwu per il 7-0 iniziale. Insistono i padroni di casa e due minuti dopo è Maile a sfondare e Benetton che allunga sul 14-0. Glasgow che fatica a reagire e, così, insiste la formazione di Treviso e al 25’ arriva la meta di Smith che fa scappare via i veneti sul 19-0.

Benetton Treviso che ora ha nella ripresa il doppio obiettivo di confermarsi avanti rispetto ai Warriors, ma anche di cercare una quarta meta che vorrebbe dire bonus, fondamentale nella corsa per i playoff. E la meta arriva al 51’ e – ciliegina sulla torta – la firma il giocatore forse più forte oggi in casa Treviso, cioè quel Menoncello che va oltre e porta il risultato sul 26-0. Al 56’ si mette nel tabellino anche Umaga per il 33-0, poi al 65’ si sblocca Glasgow con la marcatura di Jones, per il 33-7 finale. In caso di ko di Edimburgo stasera a Galway saranno playoff matematici per Treviso, se no si dovrà aspettare l’ultimo turno, ma sicuramente i ragazzi di Bortolami hanno messo un bel tassello sulla qualificazione.

Si è appena conclusa, invece, all’Aviva Stadium di Dublino la sfida tra il Leinster e le Zebre Parma. Sfida durissima per gli emiliani contro la leader della classifica, chiamata a vendicare l’eliminazione a sorpresa in Champions Cup. Bastano due giri d’orologio ai dubliners per trovare la prima meta con Kelleher per il 7-0 iniziale. Domina il Leinster e al 4’ arriva subito la seconda meta del match, questa volta con McGrath per il 12-0. Insistono i dubliners, con le Zebre incapaci di reagire e al 17’ arriva la terza meta dei padroni di casa con Baird per il 19-0. E prima della mezz’ora arriva la meta del bonus con Barrett per il 26-0.

Match ormai chiuso in largo anticipo e prima del riposo arriva la seconda meta di Barrett e quella di Lowe per il 38-0 con cui si va al riposo. Ripresa che è un lunghissimo garbage time e si segnalano le marcature di Prendergast, van der Flier, Osborne, Frawley – quella delle Zebre finalmente con Garcia -, Culhane e di nuovo Osborne per il netto 76-5 finale.