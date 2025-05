URC 2025, cinque squadre ancora in corsa per un posto playoff

Mancano solo 80 minuti alla fine della stagione regolare dell’United Rugby Championship e a una giornata dalla fine sono ben cinque le squadre ancora in corsa per i posti playoff rimanenti. Dagli Scarlets a Edimburgo, infatti, sono cinque le squadre racchiuse in soli cinque punti e tutto si deciderà il prossimo weekend.

Molto, se non tutto, si deciderà venerdì sera, con tre partite da dentro o fuori. Gli Stormers, quinti e sicuri della postseason, ospitano Cardiff, con i gallesi obbligati a vincere o a conquistare almeno uno o due punti di bonus per non dire addio ai sogni di gloria. Cardiff attualmente è nona con 46 punti, ma a pari punti con Benetton Treviso e Munster, che lo precedono, e con due punti di vantaggio su Edimburgo. Vincendo i gallesi saranno qualificati, perdendo sono al 90% fuori.

Deve vincere, ma potrebbe non bastare, l’Edimburgo che ospita un Ulster ormai fuori dai giochi. Come detto, gli scozzesi inseguono a due punti dalla zona playoff e sono chiamati a vincere – possibilmente con bonus – per mettere con grandi probabilità le mani sulla postseason. Anche perché il venerdì si chiude con lo scontro diretto proprio tra Munster e Benetton Treviso, appaiate a 46 punti. Chi vince va ai playoff, chi perde è al 90% fuori dai giochi e deve sperare nel doppio ko di Cardiff ed Edimburgo e giocarsi tutto con i punti di bonus.

Sabato, invece, si giocano diversi match che non hanno più molto da dire. I Bulls, secondi, ospitano i Dragons, ampiamente fuori dalla top 8, con i sudafricani cui bastano un paio di punti per essere certi di confermare la posizione. Lions-Ospreys è uno scontro tra due formazioni già eliminate, così come Zebre Parma-Connacht, mentre Leinster-Glasgow è una sfida tra prima e terza, con nulla in palio. I risultati del venerdì, invece, diranno se Sharks-Scarlets sarà decisiva per i gallesi nella corsa playoff o se gli ospiti saranno già matematicamente qualificati.