UN PUNTO E VIA! Lorenzo Musetti capitalizza il match-point e batte Medvedev in due set: è ai quarti a Roma!

Lorenzo Musetti continua. Neanche la lunga interruzione per pioggia e la sfortunata sospensione nel momento del match-point gli ha fatto perdere di vista l’obiettivo. Il n.8 del seeding ha sconfitto per la prima volta in carriera il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e 33 minuti di gioco, anche se i tempi di attesa per il termine si sono parecchio dilatati. Musetti, dunque, si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia a Roma e affronterà il vincente del confronto tra Alexander Zverev e Arthur Fils.

Nel primo set entrambi hanno un grande rendimento al servizio. Difficile rispondere anche per via delle condizioni non perfette del campo della Grand Stand Arena. Nel nono game però l’azzurro trova grande profondità con i propri colpi e dipingendo il campo con le sue traiettorie strappa il servizio a Medvedev. Il russo, però, reagisce con colpi piatti e profondi che valgono l’immediato contro-break. Il toscano non ci sta ed eleva ancor di più il suo tennis, alternando la pesantezza dei colpi alla classe sopraffina. Nuovo break e stavolta la chiusura c’è sul 7-5.

Nel secondo set Lorenzo spinge alla grande, mettendo in difficoltà il suo rivale al servizio. Break in apertura con uno straordinario passante di dritto che fa urlare i tifosi presenti. Medvedev con le unghie e coi denti rimane aggrappato al match, cercando di creare qualche dubbio all’avversario. Il carrarino però mantiene una velocità di crociera al servizio autorevole e non trema mai. Si arriva al fatidico decimo gioco, quando un vero e proprio nubifragio si abbatte su Roma.

Lorenzo fa appena in tempo a giocare una splendida smorzata, valsa il match-point prima di tornarsene negli spogliatoi con il russo. Una lunga attesa e ora di cena si torna per archiviare la pratica. Una splendida accelerazione di dritto a sventaglio non dà scampo e vale il 6-4. Leggendo le statistiche a pesare maggiormente è stato il rapporto vincenti/gratuiti: 19/15 per Musetti e 12/26 per Medvedev.