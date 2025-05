Un eccellente Musetti chiude in fretta la pratica Nakashima e vola agli ottavi a Roma

Lorenzo Musetti non sbaglia nulla e torna negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Altra ottima prestazione per il numero nove del mondo, che ha superato brillantemente l’americano Brandon Nakashima in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Un Musetti davvero convincente e che prosegue nel suo ottimo momento di forma, dopo gli eccellenti risultati ottenuti a Montecarlo e Madrid.

Il prossimo avversario di Musetti sarà il russo Daniil Medvedev, che ha sempre battuto l’azzurro nei due precedenti finora giocati. Entrambe le sfide, però, si sono giocate sul cemento a Toronto e Cincinnati, ma questa volta si giocherà sulla terra ed in una condizione completamente diversa. Musetti parte favorito, complici anche gli ultimi risultati, e punta a raggiungere per la prima volta i quarti di finale al Foro Italico.

Un Musetti solidissimo, che ha concesso pochissimo nei propri turni di servizio (82% di punti vinti quando ha messo la prima), annullando brillantemente l’unica palla break a disposizione di Nakashima. Il toscano ha concluso il match con 18 vincenti contro i 13 dell’avversario, che ha commesso anche un errore forzato in più dell’azzurro (17-16).

La svolta nel primo set arriva quasi subito, con Musetti che si procura una palla break nel terzo gioco e la sfrutta con un bel dritto in contropiede. Nakashima, però, ha l’occasione per l’immediato controbreak nel game successivo, ma il toscano annulla tutto con una prima centrale e vincente. I turni al servizio vanno via abbastanza agevolmente e questo favorisce Musetti, che va a prendersi il primo set in suo favore per 6-4.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di battuta, ma nel quinto game ecco che Musetti alza il ritmo e fa malissimo con il dritto. Il toscano si procura due palle break e sulla seconda comanda completamente il gioco con il dritto e poi chiude con lo schiaffo al volo. Musetti tiene benissimo i propri turni di servizio e nel nono game vola poi sullo 0-40 e chiude al primo match point sul 6-3 facendo esplodere di gioia il Centrale del Foro Italico.