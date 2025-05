UN DOMINIO SUL CENTRALE! Jannik Sinner travolge Ruud ed è in semifinale a Roma

Il miglior Jannik Sinner di sempre sulla terra rossa plana in semifinale agli Internazionali d’Italia. Una prestazione semplicemente straordinaria da parte del numero uno del mondo, che in appena 64 minuti di gioco travolge Casper Ruud con un incredibile 6-0 6-1. Un Sinner perfetto, che non ha lasciato scampo al norvegese, davvero inerme di fronte ad una tale supremazia del suo avversario.

L’Italia continua così a sognare a Roma, visto che avrà per la prima volta nell’era Open due suoi rappresentanti in semifinale al Foro Italico. Il numero uno del mondo affronterà l’americano Tommy Paul, che oggi ha battuto il polacco Hubert Hurkacz. Il match si giocherà domani sera, mentre nel pomeriggio sarà il momento di Lorenzo Musetti, che se la vedrà con Carlos Alcaraz in una semifinale da brividi.

I numeri della partita fanno chiaramente capire il dominio di Sinner. 55 punti a 22 per il numero uno del mondo, che ha concluso con 22 vincenti contro solo i 7 del norvegese. Dall’altra parte Ruud ha commesso 17 errori non forzati contro i 10 dell’azzurro. Sinner ha vinto il 78% dei punti quando ha servito la prima ed il 70% con la seconda, colpo con cui Ruud ha vinto appena il 19% dei punti.

Il primo set è un monologo del numero uno del mondo. Ventisette minuti di assoluto spettacolo da parte di Sinner, che ha completamente travolto l’avversario. Il match parte con sette punti consecutivi da parte dell’altoatesino, che strappa a zero il servizio al norvegese. Ruud non riesce a trovare una contromisura all’azzurro, che ottiene un altro break a zero e scappa addirittura sul 4-0. Jannik è una furia e strappa il servizio al norvegese anche nel quinto gioco, chiudendo con lo schiaffo al volo. Sinner chiude sul 6-0 un primo set totalmente dominato.

La striscia di game consecutivi prosegue anche in avvio di secondo set, con Sinner che ottiene il break in apertura con un altro vincente di dritto. Nel terzo game arrivano altre due palle break per l’azzurro, ma Ruud riesce ad annullarle e finalmente vince il game, con anche l’applauso del pubblico. Sinner, però, è totalmente implacabile e prosegue a travolgere il norvegese, con il break ottenuto nel quinto e nel settimo gioco, questo a zero, chiudendo il set sul 6-1. Una lezione di tennis da parte del numero uno del mondo.