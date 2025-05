Ultimo test per Velasco prima della VNL: rotazioni, esperimenti e conferme contro la Germania a Modena

Dopo due giornate intense, l’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite si prepara a vivere il suo atto conclusivo con il sesto e ultimo incontro in programma: oggi, domenica 26 maggio al PalaPanini di Modena l’Italia affronterà la Germania in una sfida che, pur senza punti ufficiali in palio, rappresenta un ulteriore tassello importante nel percorso di avvicinamento alla Volleyball Nations League 2025. Le azzurre del CT Julio Velasco scenderanno in campo alle 16.00 per completare il trittico di gare del torneo, che vede coinvolte anche Turchia e Olanda.

Finora il cammino delle italiane è stato a corrente alternata. All’esordio, contro un’Olanda giovane e combattiva, è arrivato un successo per 3-2 dopo una partita ricca di alti e bassi, utile per mettere minuti nelle gambe e testare nuove soluzioni. La seconda partita, contro la Turchia campione d’Europa, è stata un banco di prova ancora più esigente, mentre la sfida contro la Germania chiuderà questa mini-maratona di alto livello tecnico. Nonostante la formula amichevole, si tratta di test fondamentali per valutare condizione fisica, amalgama e risposte tattiche in vista dell’impegno ufficiale che scatterà il 4 giugno a Rio de Janeiro.

Quella tra Italia e Germania non sarà però una semplice amichevole. Le due squadre si conoscono bene, avendo già disputato due confronti ravvicinati all’inizio del mese: a Novara, le azzurre si imposero 3-1, mentre a Milano arrivò il pronto riscatto delle tedesche, vincitrici con lo stesso punteggio. In entrambe le occasioni Velasco ha concesso spazio alle seconde linee, viste le assenze delle big appena rientrate dai rispettivi club. Da quelle partite, però, sono emersi elementi interessanti: le prove solide di Frosini, Omoruyi, Munarini e Degradi, ma anche l’esordio positivo di giovani come Chinyere Eze e Malual.

La Germania, allenata da Giulio Bregoli, ha aperto il suo torneo a Modena con una sconfitta per 3-1 contro la Turchia, ma ha mostrato compattezza e buona organizzazione. Il roster tedesco mischia esperienza e freschezza, con elementi affermati come Scholzel, Alsmeier e Weitzel affiancati da giovani in crescita come Weske, Cekulaev e Glaab. Proprio la fisicità delle tedesche sarà uno degli aspetti da gestire meglio per l’Italia, che in queste gare di preparazione sta sperimentando molto, in particolare in zona centrale e tra le bande.

Contro la Germania, Velasco potrebbe confermare buona parte del sestetto visto nelle prime uscite: Cambi in regia, Frosini opposta, Omoruyi e Giovannini schiacciatrici, Munarini e Nwakalor al centro, Fersino libero. La sfida sarà anche l’ultima occasione per molte atlete di strappare un biglietto per il primo blocco della VNL e confermare la propria crescita in un gruppo che, seppur privo delle stelle più note, sta dimostrando spirito, carattere e ambizione.