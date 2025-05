Ultima giunta per Giovanni Malagò: “Anni belli, importanti ma anche complicati”

Ultime settimane alla guida del CONI per Giovanni Malagò che sta per terminare il suo mandato al comando dello sport tricolore. Oggi c’è stata l’ultima giunta per il 66enne romano.

Le sue parole nella conferenza stampa: “Lascio un Coni prestigioso e con grandi risultati, con diverse manifestazioni che renderanno grande questo Paese”.

E aggiunge: “Sono stati quattro anni belli, importanti, anche complicati. La vita va saputa accettare, io sono sereno. Oggi prevale l’orgoglio, non l’amarezza. Il bello di essere presidente di un ente pubblico è che hai due mamme o due papà che sono il Cio e il Governo. Mi auguro che chi arriverà dopo di me possa continuare a mantenere unità nello mondo sport. Il prestigio del Coni oggi parla da solo”.

Sui possibili successori: “Mi sembra che ci sono tre candidature, due hanno un peso specifico diverso, ma se dovessi rispondere oggi dico che da qui allo stop non credo si presenterà qualcun altro”.