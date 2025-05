Tuffi, Tocci e Marsaglia sul podio agli Europei! Argento per gli azzurri nel sincro dai tre metri

Sfuma per meno di tre punti la medaglia d’oro a Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia agli Europei di Antalya. Nel sincro maschile dai tre metri la coppia azzurra conquista l’argento, venendo battuta solamente dal duo tedesco formato da Timo Barthel e Moritz Wesemann. Si tratta della quarta medaglia per l’Italia in questa rassegna continentale dopo l’oro di Chiara Pellacani (metro), l’argento di Pellacani/Santoro (sincro misto tre metri) e il bronzo del Team Event.

Ci sono sicuramente dei rimpianti per gli azzurri, che potevano assolutamente conquistare il titolo europeo. La Germania ha chiuso con il punteggio di 389.58 al termine di una gara solida da parte di Barthel/Wesemann. La coppia italiana ha terminato con 386.70, ma deve recriminare per il clamoroso errore nel secondo obbligatorio, dove ha preso solamente 34.80. Non è bastato un fenomenale doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 81.60. Una sbavatura di Marsaglia nel triplo e mezzo ritornato (70.38) ha portato poi gli azzurri a cercare gli 80 punti con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, conquistando però 77.85 punti.

Terza posizione e medaglia di bronzo per la coppia britannica Leon Baker/Hugo Thomas, che ha chiuso vicinissima a tedeschi ed italiani (383.25). Quarto posto per gli ucraini Kirill Boliukh/Stanislav Oliferchyk (375.52) davanti agli spagnoli Juan Pablo Cortes Zapata/Max Linan Canela (358.29).

Le occasioni da medaglia per l’Italia non sono terminate in questa giornata. Infatti alle 16.15 è in programma la finale della piattaforma femminile con Sarah Jodoin di Maria, seconda dopo l’eliminatoria, che è assolutamente tra le favorite per salire sul podio.