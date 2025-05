Tuffi, Sarah Jodoin di Maria seconda nell’eliminatoria dalla piattaforma agli Europei. Si punta alla medaglia

Buona la prima per Sarah Jodoin di Maria. In attesa della finale di questo pomeriggio, l’azzurra ha concluso al secondo posto l’eliminatoria dalla piattaforma, dimostrando di essere in piena corsa per le medaglie. A dominare la qualifica è stata l’olandese Else Guurtje Praasterink, che ha chiuso in prima posizione con un netto vantaggio su tutte le avversarie.

Praasterink è stata l’unica ad aver superato il muro dei 300 punti, concludendo alla fine con un punteggio di 322.10, dove spicca soprattutto un eccellente doppio e mezzo rovesciato da 71.40 punti. Jodoin Di Maria ha terminato al secondo posto con 293.05, precedendo l’ucraina Sofiia Lyskun (290.80), la spagnola Ana Carvajal San Miguel (272.35) e la britannica Hannah Newbrook (264.70).

Tornando nel dettaglio sui cinque tuffi dell’azzurra. Buon avvio con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 67.20 punti, poi c’è stato un errore nel triplo e mezzo avanti carpiato (43.50). Sarah si è subito ripresa con i 62.40 punti del doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale. Da migliorare il triplo e mezzo ritornato raggruppato (57.60), mentre in chiusura un doppio e mezzo indietro carpiato da 62.35 punti.

Appuntamento con la finale alle 16.15, mentre in precedenza alle 14.30 si terrà la finale del sincro maschile dai tre metri. In gara per l’Italia ci sono Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, con la coppia azzurra che si presenta sicuramente tra le favorite per la medaglia d’oro. Ricordiamo che finora l’Italia ha vinto tre medaglie: oro di Chiara Pellacani (metro), argento di Pellacani/Santoro (sincro misto tre metri) e il bronzo del Team Event.