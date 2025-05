Tuffi, Riccardo Giovannini e Simone Conte si tingono di bronzo nel sincro dalla piattaforma agli Europei 2025

Un’altra medaglia per l’Italia negli Europei di tuffi ad Antalya (Turchia). Riccardo Giovannini e Simone Conte hanno concluso in terza posizione la finale del sincro dalla piattaforma. Una gara emozionante, all’ultimo respiro, in cui i nostri portacolori hanno sfruttato l’incredibile errore della coppia britannica Kyle Kothari/Robbie Lee, che hanno totalizzato zero punti nell’ultima rotazione col doppio e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo (coefficiente di difficoltà: 3.6). Per i rappresentanti del Regno Unito un totale di 317.76 punti e un’amara sesta posizione.

Conte e Giovannini che non sono stati perfetti nell’esecuzione degli obbligatori (92.40 il totale). Dopo un ottimo uno e mezzo avanti (52.80), c’è stato l’errore nel rovesciato (39.60). I due giovani tuffatori nostrani, però, hanno saputo reagire bene nei liberi.

Nel doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo hanno conquistato 73.92 punti, con il triplo e mezzo avanti 72.90 e con il triplo e mezzo ritornato 74.88. Qualche sporcatura c’è stata nel triplo e mezzo avanti (64.35), ma alla fine della fiera 378.45 sono stati sufficienti per salire sul podio.

Confermati pronostici della vigilia, con il duo ucraino formato da Oleksii Sereda e Mark Hrytsenko che si è messo al collo l’oro con 413.76 punti, a precedere i tedeschi Espen Prenzyna/Ole Johannes Rosler (402.24). Con questo risultato, la spedizione tricolore sale a quota 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi, in attesa dell’atto conclusivo femminile dai tre metri dove Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno delle ambizioni.