Tuffi, Pellacani/Santoro sfiorano la vittoria nel sincro misto agli Europei. Argento beffardo per tre centesimi

Epilogo beffardo e grande delusione in casa Italia al termine della finale del sincro misto dai tre metri ai Campionati Europei 2025 di tuffi, che ha visto la collaudata coppia composta da Chiara Pellacani e Matteo Santoro doversi accontentare della medaglia d’argento in una delle gare più attese dell’intera rassegna continentale per la spedizione azzurra ad Antalya (in Turchia).

Pellacani e Santoro, già sul trono europeo della specialità a Budapest 2021 e agli European Games 2023 in Polonia, hanno guidato la classifica per quattro rotazioni su cinque disputando tutto sommato una prova abbastanza solida e priva di grandi sbavature fino all’ultimo tuffo, quando si è concretizzato in extremis un clamoroso sorpasso della Germania.

Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel, distanti quasi dieci lunghezze dall’Italia dopo quattro rotazioni, si sono inventati un tuffo conclusivo praticamente perfetto (da 72.54 punti, rispetto ai 63 totalizzati dagli azzurri) recuperando tutto il gap e superando Pellacani/Santoro per soli tre centesimi.

La Germania si è aggiudicata così il titolo europeo nel sincro misto dal trampolino 3 metri con 289.74 punti, mentre l’Italia ha conquistato l’argento con 289.71 punti precedendo sul podio la Gran Bretagna di Ben Cutmore/Desharne Bent-Ashmeil (terzo posto con 271.80 punti). Si tratta della seconda medaglia azzurra (su due finali) ad Antalya dopo il bronzo di ieri nel Team Event.