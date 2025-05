Tuffi, Pellacani e Bertocchi conquistano la finale dal metro agli Europei

Comincia bene la seconda giornata degli Europei di tuffi ad Antalya per l’Italia: Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno staccato il biglietto per la finale nella gara dal metro, dopo aver chiuso al secondo e al sesto posto l’odierna eliminatoria, che è stata vinta dalla svizzera Michelle Luisa Heimberg.

Una bella battaglia per la prima posizione tra Heimberg e Pellacani: l’elvetica ha concluso con un punteggio totale di 259.55, ha commesso un errore nell’uno e mezzo rovesciato (40.80) ma ha portato un eccellente doppio e mezzo avanti carpiato da 58.50 punti. Pellacani ha invece terminato con 254.55 punti, dove spiccano soprattutto l’uno e mezzo rovesciato carpiato (54.00) e l’uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (54.60).

Al terzo posto ha concluso la svedese Elna Widerstrom (247.10) davanti alla tedesca Lena Corona Hentschel (243.80), che ha commesso anche un gravissimo errore nel secondo tuffo (29.90 con l’uno e mezzo rovesciato). Quinta posizione per l’armena Aleksandra Bibikina (243.55).

In sesta posizione ha terminato Elena Bertocchi con 239.55. Una buona eliminatoria per la lombarda, che ha cominciato molto bene con l’uno e mezzo ritornato carpiato (50.40) e il doppio e mezzo avanti carpiato (50.70). La lombarda può provare a salire sul podio in una gara sulla quale ha puntato praticamente tutta la stagione.

Appuntamento alle ore 16.15 con la finale del metro femminile. Prima, alle 14.30, ci sarà la finale del sincro misto dai tre metri con la coppia Chiara Pellacani/Matteo Santoro che va a caccia della medaglia d’oro, essendo sicuramente tra le favorite per la vittoria.