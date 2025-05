Tuffi, Matteo Santoro e Giovanni Tocci approdano in finale dai tre metri negli Europei 2025

Mattinata di qualificazione ad Antalya (Turchia) per la gara maschile dai tre metri, facente parte del programma degli Europei 2025 di tuffi. Due gli italiani sul trampolino: Matteo Santoro e Giovanni Tocci. Ebbene, la coppia azzurra si ritroverà in finale dalle 16.15 italiane, con Santoro autore del quarto punteggio e Tocci del sesto.

Preliminari non irreprensibili per i nostri portacolori. Il classe 2006 romano ha totalizzato 372.70, sbagliando in maniera evidente il triplo e mezzo rovesciato (33.25) e non brillando nell’esecuzione del doppio e mezzo indietro (54.00). Bene invece il tuffatore nostrano col triplo e mezzo avanti (79.05) e il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (71.40). Andranno registrate delle cose nell’atto conclusivo e si spera si possa puntare alla top-3.

Un po’ lo stesso discorso può valere per il calabrese, che ha concluso con 361.05 punti. Solo 40.50 il riscontro con il doppio e mezzo indietro e non efficace l’esecuzione del triplo e mezzo ritornato (51.00). Bene, invece, l’atleta tricolore col triplo e mezzo avanti (69.75) e il doppio e mezzo rovesciato (66.00).

Molto bene la Germania che ha piazzato due atleti nelle prime tre posizioni. Moritz Linus Wesemann ha svettato con 416.00, andando a seguire come ultimo tuffo il doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti (coefficiente di difficoltà 3.9), ottenendo 85.80. Rotazioni molto impegnative per lui, che hanno frutto in termini di score. Terzo l’altro rappresentante della compagine teutonica, Timo Barthel (385.30). Nel panino tedesco troviamo il britannico Noah Penman (406.10).