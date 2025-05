Tuffi, Lorenzo Marsaglia è d’argento nel metro agli Europei. Quinto Tocci

Secondo argento di giornata per l’Italia agli Europei di Antalya. Dopo quello conquistato da Jodoin di Maria/Giovannini nel sincro misto dalla piattaforma, arriva anche quello di Lorenzo Marsaglia dal metro. Per il romano si tratta della seconda medaglia in questa rassegna continentale dopo sempre l’argento nel sincro dai tre metri con Giovanni Tocci, che oggi ha concluso la finale al quinto posto.

A trionfare è stato il tedesco Moritz Linus Wesemann, unico a sfondare il muro dei 400 punti (400.60). Marsaglia è secondo con 391.75 punti davanti all’ucraino Danylo Konovalov (390.55) e al polacco Andzrej Rzeszutek (380.90). Tocci è quinto con 378.30, precedendo l’ucraino Bohdan Chyzhovskyi (369.25) ed il croato Matej Nevescanin (360.15).

Sicuramente i due azzurri possono recriminare per l’errore nel doppio e mezzo indietro carpiato, che è stato fatale sia a Marsaglia (42.00) sia a Tocci (36.00). Un tuffo che ha probabilmente, visto anche l’andamento della finale, ha tolto la possibilità di una clamorosa doppietta italiana.

Prima di quell’errore Marsaglia era primo grazie anche ad un ottimo uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo (73.50) e poi ha realizzato anche un ottimo triplo e mezzo raggruppato da 72 punti. A Tocci non è bastato un’ottima chiusura di finale con i 72 punti anche lui con il triplo e mezzo raggruppato e 74.40 con il doppio e mezzo ritornato raggruppato.

L’Italia è terza nel medagliere con due ori, quattro argenti ed un bronzo alle spalle dell’Ucraina (quattro ori e un bronzo) e della Germania (tre ori, quattro argenti ed un bronzo). Sicuramente domani è una giornata molto importante per la squadra azzurra visto che tocca a Chiara Pellacani dai tre metri dopo il titolo dal metro e poi c’è anche attesa per Giovannini/Conte nel sincro dalla piattaforma con la coppia azzurra che può centrare la medaglia.