Tuffi, in atto il ricambio generazionale per l’Italia agli Europei 2025. Pellacani e Santoro i nuovi leader?

Dopo le buone prestazioni nelle tre tappe di Coppa del Mondo, l’Italia dei tuffi vola in Turchia ad Antalya per disputare da protagonista gli Europei. La manifestazione continentale si terrà dal 22 al 28 maggio e le gare si terranno all’aperto, fattore sicuramente da considerare. Un appuntamento molto importante per la squadra azzurra, che sta cominciando un ricambio generazionale ormai da qualche mese e che vede negli Europei il trampolino di lancio per i Mondiali di luglio a Singapore, che restano l’obiettivo principale.

Chiara Pellacani è ormai da qualche anno la stella della squadra azzurra ed è chiamata, nonostante i suoi soli 22 anni, a diventare una leader all’interno del gruppo italiano. La romana si presenta a questi Europei con ambizioni importanti, puntando alla vittoria o comunque alla medaglia sia dal metro sia dai tre metri. Inoltre non bisogna nemmeno dimenticare il nuovo sincro con Elisa Pizzini, che ha fatto intravedere buone cose in Coppa del Mondo, ma che ha ancora bisogno di gare per affinarsi sempre meglio e gli Europei sono certamente una bella occasione.

Pellacani sarà ovviamente protagonista anche nel sincro misto dai tre metri con uno tra gli azzurri più attesi ad Antalya, Matteo Santoro. Una coppia ormai super collaudata da tempo quella dei due romani, che ha già vinto medaglie importanti sia europee sia mondiali. Per Santoro questo è forse il primo vero Europeo con una certa responsabilità, con il 18enne azzurro che punta al podio dai tre metri, nonostante un ginocchio che ancora non è del tutto a posto dopo i problemi avuti durante la preparazione invernale.

Grande curiosità anche per la nuova coppia nel sincro misto dalla piattaforma formata da Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini, con entrambi che possono togliersi soddisfazioni importanti anche nelle loro gare individuali. Il tutto senza dimenticare i senatori del gruppo azzurro come il capitano Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia ed Elena Bertocchi, ancora delle certezze nel gruppo Italia e che sono il collante tra il passato ed il futuro ormai prossimo.

Anche il CT Oscar Bertone ha parlato della squadra azzurra e degli obiettivi della sua Nazionale, con uno sguardo anche molto più avanti nel tempo: “Ci presentiamo agli europei di Antalya con una squadra parzialmente rinnovata ma è normale dopo le Olimpiadi. Questa sarà la nazionale che prenderà parte anche ai mondiali di Singapore che rappresentano l’appuntamento più importante dell’anno per noi. L’obiettivo in Turchia è ovviamente di ben figurare, pur sapendo che potrebbero esserci delle difficoltà perchè è un test d’avvicinamento. Stiamo già pensando alla squadra da portare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 ed è iniziato a tutti gli effetti un nuovo ciclo. I giovani devono dar filo da torcere ai più esperti che dovranno a loro volta fungere da chiocce. Si gareggia all’aperto e l’ultima volta fu a Roma 2022: non sarà facile adattarsi poiché sono anni che le competizioni son indoor”.

Tra due giorni si alza dunque il sipario per un Campionato Europeo che deve essere visto come una tappa di un lungo percorso per la squadra azzurra, che ha come traguardo finale le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Mancano, però, ancora tre anni ed il primo step sarà proprio ad Antalya con la nuova Italia pronta a prendersi il palcoscenico europeo.