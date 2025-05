Tuffi, i convocati dell’Italia per gli Europei: nove azzurri ad Antalya

Gli Europei 2025 di tuffi si svolgeranno ad Antalya, in Turchia, dal 22 al 28 maggio: l’Italia sarà al via della competizione continentale con 9 azzurri. Si inizierà giovedì 22 con il team event, che vedrà in gara anche la selezione del Bel Paese. Venerdì 23 doppio impegno per Chiara Pellacani, al via dapprima nel trampolino da 1 metro femminile, gara in cui sarà presente anche Elena Bertocchi, e poi nel trampolino misto da 3 metri, dove farà coppia con Matteo Santoro.

Sabato 24 toccherà a Sarah Jodoin di Maria nella piattaforma da 10 metri femminile e poi a Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolino sincro da 3 metri maschile. Domenica 25 saranno in gara Riccardo Giovannini e Simone Conte nella piattaforma da 10 metri maschile ed Elisa Pizzini e Chiara Pellacani nel trampolino sincro da 3 metri femminile.

Lunedì 26 toccherà invece a Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolino da 1 metro maschile ed a Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini nel sincro misto dalla piattaforma. Martedì 27 sarà la volta di Elisa Pizzini e Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri femminile, e di Riccardo Giovannini e Simone Conte nel sincro dalla piattaforma maschile. Mercoledì 28 chiuderanno le gare Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri maschile.

Il direttore tecnico dell’Italia, Oscar Bertone, sottolinea al sito federale: “Ci presentiamo agli Europei di Antalya con una squadra parzialmente rinnovata, ma è normale dopo le Olimpiadi. Questa sarà la Nazionale che prenderà parte anche ai Mondiali di Singapore, che rappresentano l’appuntamento più importante dell’anno per noi. L’obiettivo in Turchia è ovviamente di ben figurare, pur sapendo che potrebbero esserci delle difficoltà, perché è un test d’avvicinamento. Stiamo già pensando alla squadra da portare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: è iniziato a tutti gli effetti un nuovo ciclo. I giovani devono dare filo da torcere ai più esperti, che dovranno a loro volta fungere da chiocce. Si gareggia all’aperto, e l’ultima volta fu a Roma 2022: non sarà facile adattarsi, poiché sono anni che le competizioni sono indoor“.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano)

Simone Conte (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi)

Riccardo Giovannini (Fiamme Oro)

Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi)

Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene)

Elisa Pizzini (Fiamme Gialle/CC Aniene)

Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi)

Matteo Santoro (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi)

Giovanni Tocci (Esercito/AQA)