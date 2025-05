Tuffi, Giovannini e Conte sfiorano la medaglia dalla piattaforma. Vince Sereda

Sfuma la medaglia azzurra dalla piattaforma maschile proprio all’ultima rotazione agli Europei di Antalya. Riccardo Giovannini e Simone Conte fanno sperare, ma alla fine concludono rispettivamente al quarto e al sesto posto A trionfare è stato l’ucraino Oleksii Sereda, grande favorito della vigilia, che ha preceduto il tedesco Ole Johannes Rosler e l’austriaco Anton Knoll, rispettivamente argento e bronzo.

Sereda ha concluso con il punteggio totale di 468.85, vincendo con trenta punti di vantaggio su tutti gli avversari. L’ucraino si è permesso anche di sbagliare il primo tuffo, il triplo e mezzo ritornato raggruppato (48.00), ma poi ha rimediato soprattutto con un quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 90.65 punti e doppio e mezzo indietro con due avvitamenti e mezzo da 90 punti. Rosler ha terminato al secondo posto con 439.45, mentre Knoll ha chiuso con 423.35, superando proprio all’ultimo tuffo Giovannini.

Per Giovannini c’è un po’ di amarezza per questo quarto posto, visto che ha terminato la sua gara con un punteggio di 420.15 davanti al britannico Ben Cutmore (415.25). Il romano era rientrato pienamente in corsa per il podio con un triplo e mezzo ritornato da 81.60 punti, ma è mancato qualcosa prima nel doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale (67.20) e poi con il triplo indietro raggruppato (64.35).

Resta una gara eccellente quella di Simone Conte (410.60), che fino all’ultimo tuffo era addirittura in seconda posizione. Purtroppo come questa mattina nell’eliminatoria, il diciassettenne romano ha sbagliato il quadruplo e mezzo avanti raggruppato (38.85). Piaciuto molto l’atteggiamento in gara di Conte, che ha saputo conquistare ben 86.40 con uno straordinario doppio indietro con due avvitamenti e mezzo dalla verticale. Da ricordare che per Conte era la prima gara della carriera in Europeo e dunque i segnali sono sicuramente positivi.