Tuffi, Europei 2025: i favoriti gara per gara. Anche Pellacani e Santoro in corsa

Domani cominciano gli Europei di tuffi ad Antalya. La manifestazione si concluderà mercoledì 28 maggio e c’è grande attesa per la squadra azzurra, che si presenta in Turchia con grandissime ambizioni. Andiamo a vedere nel dettaglio i favoriti gara per gara.

DONNE

METRO – Sicuramente l’Italia punta moltissimo sulla coppia Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Forse la romana è più efficace dai tre metri, ma è certamente tra le favorite; mentre questa è sempre stata soprattutto la gara della lombarda, che anche a causa dei tanti infortuni ha puntato proprio tutto sul metro. Tra le favorite assolutamente la svedese Elna Widerstrom, campionessa in carica, ma anche la svizzera Michelle Heimberg, la tedesca Lena Hentschel.

TRE METRI – Chiara Pellacani è reduce da un’eccezionale Coppa del Mondo, dove ha concluso al quarto posto nella Super Final alle spalle delle cinesi e dell’australiana Keeney. Prima delle europee e dunque favorita dai tre metri, ma non mancheranno di certo le avversarie e sono anche molto competitive, alcune delle quali già dalla gara del metro come la svizzera Michelle Heimberg, la tedesca Lena Hentschel e la svedese Elna Widerstrom. Nel lotto delle favorite anche la britannica Desharne Bent-Ashmeil, la polacca Aleksandra Blazowska

PIATTAFORMA – Manca la britannica Andrea Spendolini-Sirieix, che sarebbe stata assolutamente la principale favorita. L’azzurra Sarah Jodoin di Maria può giocarsi qualcosa di veramente importante, ma attenzione alle spagnole Ana Carvajal e Valeria Antolino Pacheco, all’ucraina Sofiia Lyskun, alla tedesca Pauline Alexandra Pfeif e all’olandese Else Praasterink.

SINCRO TRE METRI – La Gran Bretagna difende la medaglia d’oro della scorsa edizione con la coppia Bent-Ashmeil/Rollinson. Una lotta per il titolo europeo, però, che coinvolge anche le tedesche Hentschel/Muller, le sorelle ucraine Bochek e pure le azzurre Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, al loro primo campionato europeo insieme

SINCRO PIATTAFORMA – Una gara con solo quattro coppie e dunque sarà medaglia certa per Germania, Spagna ed Ucraina, con la Romania tagliata fuori. Una lotta per l’oro a tre.

UOMINI

METRO – Gara importante in casa Italia perchè Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si presentano assolutamente tra i favoriti per vincere la medaglia d’oro. Tra i principali rivali ci sono sicuramente il polacco Andrzej Rzeszutek, campione in carica a Belgrado 2024 (proprio davanti a due azzurri, erano Santoro e Belotti), il tedesco Moritz Linus Wesemann, il britannico Leon Baker e l’ucraino Danylo Konovalov.

TRE METRI – Grandissima battaglia per i posti sul podio. Il lotto dei favoriti è davvero amplissimo con presenti il tedesco Moritz Linus Wesemann, il polacco Andrzej Rzeszutek, l’ucraino Kiriil Boliukh, il britannico Matthew Dixon ed anche gli azzurri Giovanni Tocci e Matteo Santoro.

PIATTAFORMA – Oleksii Sereda è il candidato numero uno a vincere la medaglia d’oro. Per il podio lotta aperta tra il polacco Robert Lukaszewicz, lo spangolo Carlos Camacho del Hoyo, i tedeschi Rosler e Avila Sanchez e magari anche il nostro Riccardo Giovannini.

SINCRO TRE METRI – Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si presentano assolutamente come la coppia da battere, ripensando anche alla straordinaria gara olimpica della scorsa estate. I principali avversari sono i britannici Dixon/Thomas, i tedeschi Barthel/Wesemann e i polacchi Lesiak/Rzeszutek

SINCRO PIATTAFORMA – A Belgrado erano stati gli austriaci Knoll/Lofti a vincere uno storico oro. Proveranno a ripetersi, ma molto complicato. I favoriti sono gli ucraini Sereda/Hrytsenko, oltre agli spagnoli Camacho del Hoyo/Cardona Herrero.

MISTI

SINCRO MISTO 3 METRI – Chiara Pellacani e Matteo Santoro vanno a caccia del titolo europeo. Una coppia ormai super collaudata e molto affiatata, che nel suo palmares vanta non solo già un titolo europeo, ma anche un bronzo mondiale. Campioni in carica (Pellacani era assente a Belgrado 2024) i britannici Bent-Ashmeil/Cutmore, ma attenzione anche ai tedeschi Hentschel/Avila Sanchez.

SINCRO MISTO PIATTAFORMA – Solo sei coppie iscritte alla gara e può davvero succedere di tutto. La Spagna ha vinto l’ultimo oro europeo e si presenta nuovamente con la coppia campione in carica (Antolino Pacheco/Camacho del Hoyo). Fari puntati anche sull’Ucraina (Bailo/Boliukh), ma attenzione alla neo coppia azzurra formata da Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini, che punta ad un posto sul podio.

TEAM EVENT – L’Italia si presenta come la nazione da battere. Un quartetto che ha fatto sognare in Coppa del Mondo, salendo anche due volte sul podio, con anche un secondo posto alle spalle della fortissima Cina. Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini sono pronti a prendersi il primo gradino del podio. Le rivali principali sono Ucraina, Germania e Spagna.