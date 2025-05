Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sfiorano il podio agli Europei

Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sfiorano il podio agli Europei di Antalya. Alla loro prima gara insieme in una manifestazione continentale, le due azzurre accarezzano la medaglia, sfumata per meno di due punti. Nel sincro femminile dai tre metri è l’Ucraina a prendersi la medaglia d’oro con la coppia composta da Kseniia Bochek e Diana Karnafel (276.84). La medaglia d’argento è delle tedesche Lena Corona Hentschel e Jetta Muller (265.95), mentre il bronzo è stato vinto dalle britanniche Desharne Bent-Ashmeil ed Amy Rollinson (264.90).

Tanta l’amarezza in casa Italia per il quarto posto di Pellacani/Pizzini, che hanno terminato con 263.70. Purtroppo per le azzurre è stato veramente fatale il primo obbligatorio (ordinario avanti), con la coppia italiana che ha conquistato appena 32.40 punti e con addirittura anche due punti di penalità.

Con un obbligatorio diverso addirittura le due azzurre potevano lottare anche per la medaglia d’oro, visto che avevano concluso in maniera ottima con un doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 62.10 e un doppio e mezzo ritornato carpiato da 63.00.

L’Italia può ancora vincere una medaglia in questa giornata, visto che alle 16.15 è in programma la finale della piattaforma maschile con in gara Riccardo Giovannini (terzo dopo l’eliminatoria) e Simone Conte (nono)