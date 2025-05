Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini brillanti in finale dai tre metri agli Europei 2025

Due su due. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno staccato il biglietto per la finale dai tre metri agli Europei 2025 di tuffi ad Antalya (Turchia). Le due azzurre hanno concluso le eliminatorie di questa mattina col secondo e terzo punteggio e quindi possono nutrire ambizioni per l’atto conclusivo che andrà in scena a partire dalle 16.15 italiane.

Per Chiara cinque rotazioni in cui a destare una certa impressione sono stati il doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 70.50 punti e il triplo e mezzo avanti da 69.75. In vista della sfida pomeridiana, l’azzurra dovrà curare con particolare attenzione il doppio e mezzo indietro, che nei preliminari non ha regalato troppo (52.50), e il doppio e mezzo rovesciato (55.50). Tuttavia, uno score totale di 309.75 è consistente.

Per Pizzini molto bene l’esecuzione del triplo e mezzo avanti da 68.20 e buono il doppio e mezzo avanti con un avvitamento (63.00). Qualche sporcatura nel doppio e mezzo rovesciato (48.00). Il totale di 296.20 può far ben sperare in vista della finale.

La migliore della fase eliminatoria è stata la svizzera Michelle Luisa Heimberg con il punteggio di 311.50. L’elvetica è stata abbastanza costante, avendo un rendimento sopra i 60 punti con il doppio e mezzo ritornato, il triplo e mezzo avanti e il doppio e mezzo indietro. Meno brillante nel doppio e mezzo rovesciato e nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento. Si può pensare a un bel duello con Pellacani. Bisognerà considerare anche la tedesca Lena Corona Hentschel (282.40) e la britannica Amy Rollinson (282.40), che hanno completato la top-5 mattutina.