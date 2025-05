Tuffi, argento europeo per Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini nel sincro misto dalla piattaforma

Primo Europeo di coppia e subito una medaglia per Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini. Gli azzurri hanno infatti conquistato l’argento nel sincro misto dalla piattaforma ad Antalya. Si chiude una rassegna continentale eccezionale per Jodoin di Maria, che si è messa in bacheca anche questa medaglia oltre al bronzo del Team Event e il meraviglioso oro nella gara individuale. Giovannini, invece, mette da parte la delusione per il quarto posto di ieri e questo risultato è sicuramente il miglior avvicinamento possibile alla gara di sincro maschile di domani con Simone Conte.

A vincere la medaglia d’oro sono stati gli ucraini Kseniia Bailo e Kirill Boliukh (308.34), che hanno preceduto appunto gli azzurri (298.74) ed i tedeschi Pauline Alexandra Pfeif e Luis Carlo Avila Sanchez (297.00), che hanno commesso un errore nel triplo e mezzo avanti carpiato (52.00), che li ha fatto perdere un primo posto fino a quel momento al sicuro.

Dopo i primi due tuffi obbligatori (90 punti), Jodoin di Maria/Giovannini hanno cominciato le rotazioni dei tuffi liberi con un triplo e mezzo avanti carpiato da 65.70 punti. Buono il triplo e mezzo ritornato raggruppato (70.08), ma soprattutto un doppio indietro con un avvitamento e mezzo da 72.96.

In gara erano solo sei coppie. Al quarto posto si sono piazzati gli spagnoli Valeria Angelina Antolino Pacheco/Carlos Camacho del Hoyo (290.58) davanti ai polacchi Maria e Robert Lukaszewicz (285.78) e ai britannici Hannah Newbrook/Robbie Wood (257.40).