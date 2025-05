Troppo Zverev per Cobolli. Il romano si ferma al terzo turno del Roland Garros

Si interrompe al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al Roland Garros 2025. Il tennista romano è stato sconfitto in tre set da Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 7-6 6-1 dopo due ore e trentatré minuti di gioco. I rimpianti sono tutti per il secondo set, visto che Cobolli si è trovato per due volte avanti di un break. ma non è riuscito a conservare il vantaggio.

Il tedesco ha concluso il match con otto ace, contro gli zero dell’azzurro, che invece ha tre doppi falli. Sono ben quindici le palle break concesse da Cobolli, che ha commesso ben quarantasette errori non forzati rispetto ai trenta dell’avversario. Per Zverev, invece, i vincenti sono trentadue contro i ventidue dell’azzurro.

Il match si mette subito in salita per Cobolli, che cede il servizio in apertura, con un errore di dritto sulla palla break. Il romano deve affrontare altre due palle break nel terzo gioco, ma riesce ad annullarle. Purtroppo i problemi al servizio per Cobolli proseguono e nel quinto gioco deve subire un altro break, con Zverev che scappa via sul 4-1. Il tedesco non concede nulla e si prende il primo set in suo favore per 6-2.

Ottimo avvio invece nel secondo set per Cobolli, che strappa il servizio a zero nel secondo game a Zverev. Il tedesco, però, riesce a reagire prontamente e trova l’immediato controbreak, con il rovescio che tradisce il romano. Nel sesto gioco Cobolli torna nuovamente avanti di un break, chiudendo il game con un bel recupero di rovescio. Come è già successo in precedenza, Zverev riesce a trovare subito il controbreak e poi pareggia i conti. Si arriva al tie-break, che vede il tedesco allungare nelle battute finali e chiudere sul 7-4.

Cobolli risente del set perso in battaglia e si trova subito a fronteggiare due palle break nel secondo game. Il romano le annulla, ma il break arriva comunque in favore di Zverev, che strappa il servizio all’azzurro con un bel recupero di rovescio dopo la smorzata. Qui cala il sipario sulla partita, perchè il tedesco ottiene un altro break nel sesto gioco e poi chiude nel game successivo, dove annulla anche due palla break, al quarto match point per 6-1.