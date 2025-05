IL FENOMENO È TORNATO! Gregorio Paltrinieri campione d’Europa della 5 km in acque libere!

Doveva essere la giornata del riscatto per Gregorio Paltrinieri e così è stato. Il fuoriclasse italiano ha conquistato il titolo di campione d’Europa della 5 km di nuoto di fondo, al termine di una difficile gara. Dopo il quarto posto di ieri nella 10 km, il nuotatore delle Fiamme Oro ha alzato nettamente i giri del motore, lasciando, nell’ultima tornata, le briciole ai suoi avversari.

La gara è partita con la progressione iniziale dell’ungherese David Betlehem che è stato subito seguito dal francese Sacha Velly e dall’azzurro Gregorio Paltrinieri. Nel secondo giro dei quattro previsti, il magiaro è stato prima affiancato e poi superato dal carpigiano che ha aumentato sensibilmente il ritmo. Velly è rimasto sempre in scia dell’italiano e, all’inizio della terza tornata, ha cercato l’allungo decisivo.

Nell’ultimo giro il campione europeo della 10 km, Kristof Rasovszky, rimonta fino alla prima posizione, seguito come un’ombra dal campione azzurro. A mille metri dal traguardo, però, Paltrinieri dà l’accelerata decisiva e si invola verso il traguardo, conquistando la 5 km europea. È il secondo oro della giornata per il Bel Paese, dopo la prestazione favolosa nella gara femminile di Ginevra Taddeucci.

Hanno completato il podio gli ungheresi David Betlehem (+2.27) e Kristof Rasovszky (+7.77). Conclude invece in settima posizione Marcello Guidi (+19.20), mentre Dario Verani chiude la sua prova al decimo posto (+1:18.18). Giornata da ricordare per i colori azzurri, ma gli appuntamenti non finiscono qui. Domani verranno assegnati altri due titoli Europei con la 3 km knockout maschile e femminile.