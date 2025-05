Triathlon, Reese Vannerson vince la tappa di Chengdu della World Cup beffando Shachar Sagiv

Si è disputata la prova maschile della tappa di Chengdu (Cina) valevole per la World Triathlon Cup 2025. La gara si è tenuta su distanza olimpica: il percorso era composto da 2 giri di nuoto per 1.5 km totali, quindi 8 giri nella parte di ciclismo (40 km totali), quindi i 10 km finali di corsa suddivisi in 4 giri.

Il successo è andato allo statunitense Reese Vannerson con il tempo complessivo di 1:39.42 (18:50 nella parte di nuoto, 49:44 nella bici e 30:02 nella corsa) con un margine di vantaggio di appena un secondo sull’israeliano Shachar Sagiv, mentre a 5 secondi completa il podio l’australiano Brandon Copeland.

Quarta posizione per il giapponese Aoba Yasumatu a 10 secondi dal vincitore, quinta per il russo Grigory Antipol a 15, mentre in sesta posizione si classifica il francese Baptiste Passemand a 20.

Chiude al settimo posto un altro francese, Nathan Grayel a 24 secondi, a braccetto con il canadese Martin Sobey, quindi è nono l’ungherese Marton Kropko a 27, mentre completa la top10 lo spagnolo Esteban Basanta Fouz a 31. Ricordiamo che non erano iscritti alla gara atleti italiani.