Triathlon, pochi sorrisi per l’Italia nella tappa di Yokohama delle World Series

Va in archivio la seconda tappa delle World Triathlon Series 2025. Dopo l’esordio di Abu Dhabi abbiamo assistito all’appuntamento di Yokohama (Giappone) per due finali di altissimo livello, funestate però da una pioggia costante e battente che, ovviamente, non ha aiutato i protagonisti.

I successi sono andati alla lussemburghese Jeanne Lehair e all’australiano Matthew Hauser, mentre i colori azzurri sono stati ben poco protagonisti nell’evento nipponico. Per gli italiani infatti, totalizziamo una ventesima posizione per Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) e trentasettesima per Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro) nella prova donne. Le due azzurre, dopo una buona fase nel nuoto, hanno sofferto nel tratto di 40 chilometri in bici, scivolando indietro in classifica.

Nella gara maschile, invece, Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) non è andato oltre la trentatreesima posizione, dopo un avvio decisamente più incoraggiante. Come per le colleghe italiane, infatti, dopo una buona parte di nuoto, non ha saputo ripetersi nella sezione in bici, perdendo posizioni e chiudendo molto lontano dal podio.

Quale sarà il prossimo appuntamento? La World Triathlon Championship Series sbarcherà in Italia il 31 maggio in occasione della prima WTCS Alghero. La città sarda si prepara per la prima Series e raccoglierà il testimone da Cagliari dove si sono disputate le tre edizioni precedenti.