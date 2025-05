Triathlon, Nicola Azzano 27° ad Alghero su distanza olimpica. Successo del brasiliano Miguel Hidalgo

Nella gara maschile della tappa italiana delle World Triathlon Championship Series 2025, disputata ad Alghero, l’unico azzurro al via, Nicola Azzano (Carabinieri), si classifica 27° nella prova su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), vinta dal brasiliano Miguel Hidalgo.

Ad imporsi in Sardegna è il brasiliano Miguel Hidalgo, che vince in solitaria con il crono di 1:44:05, rifilando 28″ all’australiano Matthew Hauser, secondo, ed 1’04” al francese Lèo Bergere, bronzo olimpico in carica, terzo. Resta ai piedi del podio l’altro australiano Luke Willian, quarto a 1’24”, che precede il canadese Charles Paquet, quinto a 1’31”.

Seguono due iberici, con David Cantero Del Campo, sesto a 1’37”, davanti al connazionale Roberto Sanchez Mantecon, settimo a 1’52”, mentre il britannico Hugo Milner si classifica ottavo a 1’53”. Oltre i 2′ di ritardo per il lusitano Miguel Tiago Silva, nono a 2’07”, e per il magiaro Csongor Lehmann, decimo a 2’20”. L’unico azzurro al via, Nicola Azzano, si classifica 27° a 5’14”.

ORDINE D’ARRIVO UOMINI ELITE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Miguel Hidalgo BRA 1:44:05

2 Matthew Hauser AUS 1:44:33 +28

3 Léo Bergere FRA 1:45:09 +1:04

4 Luke Willian AUS 1:45:29 +1:24

5 Charles Paquet CAN 1:45:36 +1:31

6 David Cantero Del Campo ESP 1:45:42 +1:37

7 Roberto Sanchez Mantecon ESP 1:45:57 +1:52

8 Hugo Milner GBR 1:45:58 +1:53

9 Miguel Tiago Silva POR 1:46:12 +2:07

10 Csongor Lehmann HUN 1:46:25 +2:20

27 Nicola Azzano ITA 1:49:19 +5:14