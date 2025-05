Triathlon, nella tappa di Samarcanda della World Cup l’Italia vuole essere protagonista

Dopo aver mandato in archivio la importantissima tappa disputata a Yokohama (Giappone) per quanto riguarda le World Triathlon Series 2025, anche nel corso del fine settimana in arrivo ci sarà grande spettacolo, dato che nella giornata di sabato 24 maggio in Uzbekistan andrà in scena l’edizione 2025 della World Triathlon Cup Samarkand. Una tappa assolutamente da non perdere che, di pari passo, ci darà risposte importanti.

Ci attende una gara di estrema rilevanza, anche perchè sarà disputata su distanza olimpica, per cui la resistenza degli atleti sarà spinta fino al limite. Chi sarà in gara per i colori azzurri? I nostri portacolori saranno quattro. Vedremo al via della gara uzbeka, infatti, Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Ilaria Zane (Jesolo Triathlon) e Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) per quanto riguarda il comparto femminile, quindi il solo Euan De Nigro (Carabinieri) nella prova maschile.

Quale sarà il programma del fine settimana di Samarcanda? Le gare si disputeranno, entrambe, nella giornata di sabato 24 maggio. Si inizierà con la prova femminile che prenderà il via alle ore 08.30 italiane (le ore 11.30 in Uzbekistan), quindi sarà la volta della gara maschile che scatterà alle ore 11.30 italiane (le ore 14.30 locali).