Triathlon, Matthew Hauser si impone su distanza olimpica in Giappone. Nicola Azzano 33° a Yokohama

Si è disputata a Yokohama, in Giappone, la gara della categoria élite maschile della tappa delle World Triathlon Championship Series 2025, andata in scena su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa): affermazione dell’australiano Matthew Hauser nella prova che ha visto l’azzurro Nicola Azzano classificarsi 33°.

La vittoria è andata all’australiano Matthew Hauser, salito sul gradino più alto del podio con il crono di 1:41:07, andando a precedere il lusitano Vasco Vilaca, secondo in 1:41:14, a 7″, ed il brasiliano Miguel Hidalgo, terzo in 1:41:28, a 21″. Ai piedi del podio sono rimasti i francesi Léo Bergere, quarto in 1:41:57, a 50″, e Dorian Coninx, quinto in 1:42:02, a 55″.

Sesta piazza per il canadese Tyler Mislawchuk in 1:42:04, a 57″, mentre si è andati oltre il minuto di ritardo con l’altro portoghese Ricardo Batista, settimo in 1:42:11, a 1’04”. Più staccati il britannico Ben Dijkstra, ottavo in 1:42:35, a 1’28”, il magiaro Csongor Lehmann, nono in 1:42:43, a 1’36”, e l’altro canadese Charles Paquet, decimo in 1:42:50, a 1’45”. L’unico azzurro in gara, Nicola Azzano, si è classificato 33° in 1:46:31, a 5’24”.

ORDINE D’ARRIVO ELITE MASCHILE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Matthew Hauser AUS 1:41:07

2 Vasco Vilaca POR 1:41:14

3 Miguel Hidalgo BRA 1:41:28

4 Léo Bergere FRA 1:41:57

5 Dorian Coninx FRA 1:42:02

6 Tyler Mislawchuk CAN 1:42:04

7 Ricardo Batista POR 1:42:11

8 Ben Dijkstra GBR 1:42:35

9 Csongor Lehmann HUN 1:42:43

10 Charles Paquet CAN 1:42:50

33 Nicola Azzano ITA 1:46:31