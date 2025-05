Triathlon, le World Series sbarcano ad Alghero per una tappa spettacolare

Siamo pronti per un fine settimana spettacolare. La World Triathlon Championship Series 2025, infatti, sbarcare ad Alghero per la tappa italiana che sabato 31 maggio vedrà sfidarsi i migliori triatleti internazionali. Dopo Cagliari, quindi, si rimane in Sardegna, ma spostandosi di qualche chilometro. Dopo tre anni nel capoluogo, quindi, si volta pagina, ma le emozioni non mancheranno, anzi.

Nello splendido scenario di Alghero si gareggerà su distanza olimpica, quindi con 1.500 metri nella parte di nuoto, 40 chilometri nella sezione di bici, quindi 10 chilometri nel tratto conclusivo di corsa. Nello splendido scenario della località sarda vedremo in azione i migliori triatleti del mondo.

Dall’australiano Matthew Hauser, al canadese Tyler Mislawchuk, passando per i francesi Lèo Bergere, Pierre Le Corre e Dorian Coninx, quindi il portoghese Vasco Vilaca e il brasiliano Miguel Hidalgo. Nel comparto femminile vedremo in azione la francese Cassandre Beaugrand, la scozzese Beth Potter, la lussemburghese Jeanne Lehair, la tedesca Lisa Tertsch e l’americana Gwen Jorgensen.

Per quanto riguarda i colori azzurri saranno impegnati Nicola Azzano (Carabinieri) tra gli uomini, quindi tra le donne toccherà ad Alice Betto (Fiamme Oro), Verena Steinhauser (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro) e Ilaria Zane (Jesolo Triathlon).

Quale sarà il programma della tappa di Alghero? Tutto si svolgerà nella giornata di sabato 31 maggio: la gara femminile è prevista per le ore 11.30, mentre alle ore 15.45 si passerà al comparto maschile.

Le parole del presidente della FITRI, Riccardo Giubilei, in occasione della tappa italiana della WTS: “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in squadra con la Federazione Italiana Triathlon per realizzare un appuntamento che è diventato un punto di riferimento nel calendario mondiale e che ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati della multi disciplina. Grazie al Governo italiano, al Ministro dello Sport Abodi e alla Regione Sardegna per questa sinergia che continua ad assicurare qualità e crescita al triathlon italiano e internazionale. Aspettiamo sabato le migliori triatlete e i migliori triatleti del mondo per vivere insieme la terza WTCS della stagione in quella meravigliosa isola che è la Sardegna”.