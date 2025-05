Triathlon, la tappa di Yokohama delle World Series occasione per gli italiani per mettersi in mostra

Siamo pronti per vivere l’attesissimo appuntamento con la World Triathlon Championship Series Yokohama 2025 in programma questo sabato 17 maggio, nella città giapponese. Dopo la tappa d’esordio di Abu Dhabi ci attendono due gare decisamente indicative, con i colori azzurri che faranno di tutto per essere nuovamente protagonisti, com’è accaduto nel comparto femminile a Chengdu nell’ultimo weekend.

Quale sarà il programma della tappa nipponica? Sabato 17 maggio si inizierà con la gara femminile che prenderà il via alle ore 10.15 locali (le ore 03.15 italiane), quindi sarà la volta di quella maschile che scatterà alle ore 13.00 (le ore 06.00 italiane).

Come si comporrà la squadra azzurra? I convocati per l’evento di Yokohama saranno 3: Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) e Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro) nel comparto femminile ed il solo Nicola Azzano (C.S. Carabinieri) per quanto riguarda quello maschile. Quale sarà il percorso? La gara si disputerà sulla distanza olimpica per cui la prima parte sarà di 1.5 chilometri a livello di nuoto, quindi 40 chilometri nella sezione di ciclismo e 10 nella parte di corsa conclusiva.