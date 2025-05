Triathlon, grande Italia nella tappa di Chengdu della World Cup! Steinhauser è 4a, Arpinelli 6a

Si è disputata la finale femminile della tappa di Chengdu (Cina) valevole per la World Triathlon Cup 2025. La prova si è svolta su distanza olimpica: il percorso era composto da 2 giri di nuoto per 1.5 km totali, quindi 8 giri nella parte di ciclismo per 40 km totali, quindi i 10 km finali di corsa suddivisi in 4 giri. I risultati sono stati interessanti specialmente per i nostri colori, dato che due azzurre si sono classificate nelle prime posizioni.

Il successo è andato alla russa Valentina Riasova con il tempo complessivo di 1:53.22 (20:05 nella parte di nuoto, quindi 57:46 nella sezione in bici, fino al 34:18 nella corsa) con 6 secondi di vantaggio sulla polacca Roksana Slupek, mentre completa il podio la spagnolo Sara Guerrero Manso a 11.

Come detto le italiane hanno fatto la voce grossa, dato che Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) ha centrato la quarta posizione a 12 secondi, mentre Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre) ha chiuso al sesto posto a 14. Tra le due azzurre si è classificata la francese Sandra Dodet con un distacco di 12 secondi dalla vetta.

Chiude in settima posizione la neozelandese Ainsley Thorpe a 17 secondi dalla vincitrice, quindi ottava per la magiara Marta Kropko a 28, mentre in nona troviamo la francese Ilona Hadhoum a 51 secondi, con la portoghese Melanie Santos che completa la top10 a 1:10. La terza italiana al via, Angelica Prestia (C.S. Esercito – Nattura Triathlon), ha concluso in 22a posizione con il tempo di 1:56.37.