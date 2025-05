Triathlon, Euan De Nigro settimo nella tappa di Samarcanda della World Cup

Va in archivio la tappa di Samarcanda (Uzbekistan) valevole per la World Triathlon Cup 2025. La gara, disputata su distanza olimpica, quindi con 1.5 chilometri per la parete di nuovo, 39.9 chilometri nella sezione di bici e 10 chilometri per la corsa, ha visto grande spettacolo, con una Nazione che ha svettato rispetto a tutte le altre.

La gara maschile si è tradotta in una sinfonia francese. Successo per Maxime Hueber-Moosbrugger con il tempo di 1:46.43 (10:01 nel nuioto, 55:52 nella parte in bici e 30:54 nella corsa) con un margine di vantaggio di 15 secondi sul giovane magiaro classe 2005 Marton Kropko, che continua a inserirsi nelle posizioni che contano con sempre maggiore frequenza, mentre completa il podio a 25 secondi il canadese Mathis Beaulieu.

Quarta posizione per un altro francese, Thomas Hansmaennel a 56 secondi dal connazionale, quinta per l’atleta indipendente Grigory Antipov a 1:03, quindi sesto un altro francese, Nathan Grayel a 1:11. Settima posizione per l’unico italiano iscritto alla gara, Euan De Nigro a 1:15 dalla vetta, che conferma l’ottima giornata per i nostri colori dopo il podio conquistato da Costanza Arpinelli nella gara femminile.

Quindi ottavo posto per il polacco Maciej Bruzdziak a 1:22, nono per l’atleta indipendente Denis Kolobrodov a 1:27, mentre completa la top10 l’ungherese Zsombor Devay a 1:34.