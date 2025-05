Triathlon, Costanza Arpinelli terza in Coppa del Mondo a Samarcanda! Quarta Zane, nona Mallozzi

L’Italia del triathlon torna sul podio in Coppa del Mondo su distanza olimpica: il merito è di Costanza Arpinelli, che a Samarcanda, in Uzbekistan, chiude al terzo posto nella gara in cui è da sottolineare la prestazione corale delle azzurre, con Ilaria Zane quarta e Beatrice Mallozzi nona.

La gara femminile, con 1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, viene vinta dall’atleta individuale neutrale Diana Isakova, che si impone in 1:59:54, unica a stare sotto le due ore, davanti alla transalpina Lea Coninx, seconda in 2:00:24, a 30″, la quale brucia in volata l’azzurra Costanza Arpinelli, quarta in 2:00:26, a 32″.

Ai piedi del podio concluse un’altra azzurra, Ilaria Zane, quarta in 2:00:54, a 1’00” dalla vincitrice, che precede le britanniche Tilly Anema, quinta in 2:01:05, a 1’11”, ed Annabel Morton, sesta in 2:01:06, a 1’12”, e la spagnola Marta Pintanel Raymundo, settima in 2:01:49, a 1’55”.

Ottava posizione per la transalpina Mathilde Gautier in 2:01:54, a 2’00”, mentre termina nona la terza italiana in gara, Beatrice Mallozzi, che ferma in cronometro in 2:02:15, a 2’21”, infine completa la top ten la statunitense Danielle Orie, decima in 2:02:19, a 2’25”.

ORDINE D’ARRIVO ELITE DONNE SAMARCANDA 2025 (TOP 10)

1 Diana Isakova AIN 01:59:54

2 Lea Coninx FRA 02:00:24

3 Costanza Arpinelli ITA 02:00:26

4 Ilaria Zane ITA 02:00:54

5 Tilly Anema GBR 02:01:05

6 Annabel Morton GBR 02:01:06

7 Marta Pintanel Raymundo ESP 02:01:49

8 Mathilde Gautier FRA 02:01:54

9 Beatrice Mallozzi ITA 02:02:15

10 Danielle Orie USA 02:02:19