L’ITALIA ESPLODE NEL TRIATHLON! Memorabile 2° posto per Bianca Seregni nelle World Series ad Alghero!

Si tinge d’azzurro la tappa italiana delle World Triathlon Championship Series 2025: ad Alghero, nella gara femminile, andata in scena su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), Bianca Seregni (Fiamme Oro) centra una splendida seconda posizione alle spalle della transalpina Cassandre Beaugrand. Ottima prestazione di Ilaria Zane (Jesolo Triathlon), 11ma, mentre Alice Betto (Fiamme Oro) si classifica 21ma ed infine Verena Steinhauser (Fiamme Oro) termina 27ma.

L’unica a battere l’azzurra è la campionessa olimpica in carica, la francese Cassandre Beaugrand, che si impone in 1:55:55, staccando Bianca Seregni di 38 secondi. La transalpina ha il merito di ricucire il gap sul gruppetto uscito in testa al termine della frazione di nuoto dopo aver inseguito nel primo giro di ciclismo. Il gruppo delle sei battistrada arriva alla seconda transizione con 2’21” di margine sulle più immediate inseguitrici, ed a fine gara quattro delle sei fuggitive occupano le prime quattro posizioni.

Alle spalle della transalpina e dell’azzurra, infatti, sale sul gradino più basso del podio la britannica Olivia Mathias, terza a 1’09”, mentre deve accontentarsi della quarta posizione la neerlandese Maya Kingma, staccata di 1’51”. Giungono comunque oltre i 2′ le altre atlete che facevano parte delle inseguitrici nel ciclismo: quinta la francese Leonie Periault a 2’04”, davanti alla tedesca Lisa Tertsch, che era stata terza nella tappa di Yokohama, sesta a 2’11”, ed alla lussemburghese Jeanne Lehair, la quale aveva vinto nell’appuntamento nipponico, settima a 2’19”.

Più staccate la scozzese Beth Potter, bronzo olimpico in carica, ottava a 2’47”, la belga Jolien Vermeylen, nona a 2’52”, e l’austriaca Therese Feuersinger, che faceva parte delle sei battistrada nella frazione in bici, salvo poi pagare dazio nella corsa e concludere decima a 2’57”. In casa Italia va sottolineata l’ottima prestazione di Ilaria Zane, la quale, dopo il quarto posto in Coppa del Mondo a Samarcanda, sfiora la top ten e si classifica in undicesima posizione con un ritardo di 3’04”, mentre Alice Betto completa la propria gara in 21ma piazza a 4’22”, infine Verena Steinhauser chiude al 27° posto in 6’38”.

ORDINE D’ARRIVO DONNE ELITE (TOP 10 + ITALIANE)

1 Cassandre Beaugrand FRA 1:55:55

2 Bianca Seregni ITA 1:56:33 +38

3 Olivia Mathias GBR 1:57:04 +1:09

4 Maya Kingma NED 1:57:46 +1:51

5 Leonie Periault FRA 1:57:59 +2:04

6 Lisa Tertsch GER 1:58:06 +2:11

7 Jeanne Lehair LUX 1:58:14 +2:19

8 Beth Potter GBR 1:58:42 +2:47

9 Jolien Vermeylen BEL 1:58:47 +2:52

10 Therese Feuersinger AUT 1:58:52 +2:57

11 Ilaria Zane ITA 1:58:59 +3:04

21 Alice Betto ITA 2:00:17 +4:22

27 Verena Steinhauser ITA 2:02:33 +6:38