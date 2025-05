Trapani-Brescia oggi, Serie A basket 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

Iniziano le semifinali scudetto in Serie A. E quella che fa partire tutto è legata al fattore che, automaticamente, genererà almeno una nuova finalista: Trapani contro Brescia, la novità contro la costanza delle ultime stagioni.

Vulcanica l’ascesa in quota Trapani Shark, con tutte le vicende che hanno portato nel giro di neanche 24 mesi dalla disputa della Serie A2 a una stagione con Jasmin Repesa in panchina e un roster di prim’ordine per arrivare là dove mai un club siciliano è riuscito a spingersi. D’altro canto, per Brescia c’è la possibilità di raggiungere ugualmente attimi di storia: è arrivata la Coppa Italia due anni fa, vuole arrivare adesso una finale scudetto che coronerebbe quanto costruito negli ultimi 10 anni in casa biancoblu.

Gara-1 tra Trapani Shark e Germani Brescia si giocherà oggi dalle ore 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2, nonché in diretta streaming su Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda la LBA su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO TRAPANI-BRESCIA OGGI

Venerdì 30 maggio

Ore 20:45 Trapani Shark-Germani Brescia – Diretta tv su DMAX (in chiaro) ed Eurosport 2

PROGRAMMA TRAPANI-BRESCIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: DMAX (in chiaro), Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport