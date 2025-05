Tour de France 2025: cambia il percorso della passerella finale. “Vorremmo vedere vincere la Maglia Gialla a Parigi”

Siamo nel pieno del Giro d’Italia, ma ci sono già news importanti verso il Tour de France 2025. Il percorso dell’ultima tappa della Grande Boucle infatti cambierà per l’edizione numero 112: non ci sarà la classica passerella conclusiva.

Come annunciato da ASO sarà inserita infatti l’ascesa di Montmartre ad omaggiare i cinquant’anni dell’arrivo sui Campi Elisi. Altimetria che cambia totalmente: praticamente sarà simile a ciò che abbiamo visto ai Giochi di Parigi 2025, dove vinse un corridore del calibro di Remco Evenepoel, dunque tutt’altro che un velocista.

Non sono mancate le polemiche da parte dei corridori: la tradizione voleva la volata a chiudere il tutto e dunque gli sprinter non possono essere contenti. Occhio anche a ciò che può succedere in classifica generale, quando nelle ultime annate la frazione conclusiva era presa veramente come una passerella.

È arrivata la risposta da parte del direttore di corsa Christian Prudhomme a Sporza: “Ho un sogno folle. L’unico corridore che è riuscito a vincere in giallo è Bernard Hinault, nel 1979 e nel 1982. Questo percorso apre di nuovo le porte a questa possibilità. Era scontato che volessimo fare qualcosa di grande per il 50° anniversario del primo arrivo sugli Champs-Elysées”.