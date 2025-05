Toto Wolff: “Regole da cambiare per Monaco, nostra strategia sbagliata”

Non sono arrivati punti per la Mercedes a Monaco, ottava tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino del Principato, dopo qualifiche poco fortunate, le due Frecce d’Argento hanno tentato una strategia particolare, in attesa di qualche evento particolare che potesse favorire la doppia sosta obbligatoria, cosa che però non si è verificata.

La conclusione è stata piuttosto mesta, ovvero un undicesimo posto per il britannico George Russell e un diciottesimo per Kimi Antonelli. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 il Team Principal, Toto Wolff: “Abbiamo provato qualcosa di diverso, ma non ha funzionato e anzi è andata pure peggio. Questa è una gara che si vince e che si perde al sabato, non bastava una strategia per andare a punti, noi abbiamo semplicemente lasciato le macchine fuori, sperando in una Safety Car o in un incidente, tutte le altre varianti non hanno funzionato“.

Il manager austriaco ha valutato anche la citata obbligatorietà delle due fermate ai box: “Ovviamente vorremmo che questo evento si svolgesse in un’altra maniera, perché tutto l’entertainment intorno è fantastico, gli sponsor lo amano, c’è tanta gente e la gara è difficile. Vediamo se l’anno prossimo potremo cambiare qualcosa con le regole”.

Da capire, a questo punto, se questa soluzione nel prossimo appuntamento a Montecarlo sarà riproposta o meno. C’è chi come Max Verstappen ritiene che il problema sia all’origine, ovvero che il tracciato monegasco non sia adatto alle moderne vetture.