Tortu: “Corso abbastanza bene, in finale rischiamo”. Patta: “Cambio lungo con Melluzzo”. Desalu: “Che tensione”

L’Italia ha offerto una prestazione di carattere alle World Relays ed è riuscita a qualificare la 4×100 maschile ai Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre. Il quartetto azzurro ha disputato una prova corale e ha chiuso la propria batteria al secondo posto alle spalle degli USA, meritandosi il pass diretto per la rassegna iridata. Filippo Tortu e compagni hanno commentato la propria prestazione attraverso i canali federali.

FAUSTO DESALU: “La prima del 2025, non correvo da settembre. C’era un po’ di tensione soprattutto perché sono partito dalla prima (frazione, n.d.r.), il cambio con Matteo (Melluzzo, n.d.r.) è venuto abbastanza buono, le sensazioni sono buone e la pista spinge, peccato per le condizioni meteo ma domani si può fare meglio“.

MATTEO MELLUZZO: “Era la prima gara un po’ per tutti, io avevo un po’ di tensione un po’ sulle gambe, la mia ultima gara era stata la finale di Parigi. Esordire in una gara che qualifica ai Mondiali non era semplice, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo“.

LORENZO PATTA: “Eravamo carichissimi, volevamo questa qualificazione. Il mio cambio con Matteo (Melluzzo, n.d.r.) è venuto un po’ lungo, guardiamo le immagini e capiremo dove abbiamo sbagliato. Abbiamo comunque fatto una bella gara, il cambio con Filippo (Tortu, n.d.r.) mi sembra sia venuto bene: siamo contenti e lottiamo per domani“.

FILIPPO TORTU: “Mi è sembrato di correre abbastanza bene, penso di fare un pochino meglio soprattutto sul cambio. Al di là di ogni nostra prova personale l’importante era portare il testimone nella prime due posizioni: lo abbiamo fatto e domani potremo rischiare un po’ di più e ci giocheremo qualcosa allungando i cambi ma l’importante era qualificarsi per Tokyo“.