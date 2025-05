Tommy Paul rivela una curiosa disavventura prima della semifinale a Roma contro Sinner

Tommy Paul ieri ha raggiunto un traguardo di non poco conto negli Internazionali d’Italia, ovvero bissare il riscontro dell’anno scorso e accedere alle semifinali del prestigioso torneo del Foro Italico. Un risultato frutto dell’affermazione contro il polacco Hubert Hurkacz. Oggi il californiano sfiderà Jannik Sinner, ieri dominante contro il norvegese Casper Ruud.

In conferenza stampa Paul, oltre a esaltare le qualità di gioco del suo prossimo avversario, ha raccontato una propria disavventura. “Fuori dal campo è stata una settimana un po’ stressante. Mi hanno pignorato il pick-up. Ho saltato un paio di rate e me l’hanno portato via da casa questa settimana. Sto lottando per riaverlo indietro“.

Un’informazione in realtà nota ai follower del tennista statunitense, viste le storie pubblicate su Instagram da Paul sul suo Ford F-150. Tuttavia, sembrerebbe che ci sia stato un “lieto fine”, in quanto con i soldi guadagnati nel percorso in Italia la soluzione potrebbe essere stata trovata.

L’americano oggi affronterà Sinner nella consapevolezza di non essere favorito, provando a mettere in campo la propria varietà per creare dei problemi al nostro portacolori. Vedremo se Jannik replicherà la prestazione mostruosa di ieri o se il mutamento delle condizioni (orario diverso) lo metterà in difficoltà.