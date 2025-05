Tiro con l’arco: Italia, i convocati per tappa di Coppa del Mondo di Antalya

Le prime due tappe della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco, svoltesi ad Auburndale (Stati Uniti) e Shanghai (Cina), sono state messe alle spalle. Ora per i migliori arcieri del pianeta è arrivato il momento di pensare al terzo evento del massimi circuito internazionale: quello che si terrà ad Antalya dal 2 all’8 giugno.

In Turchia, sarà presente come sempre anche la nazionale italiana con lo staff tecnico che ha reso note le convocazioni tanto per il settore di arco olimpico quanto per quello compound.

Nel comparto di olimpico 6 i convocati, come di consueto. Al maschile, un cambio rispetto alla prova in territorio cinese: non ci sarà Federico Musolesi che sarà sostituito da Massimiliano Mandia, mentre Mauro Nespoli e Matteo Borsani saranno confermati nei loro slot. Identico copione al femminile, ma con attrici diverse: Loredana Spera entra al posto di Lucilla Boari, confermate invece Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati.

Nella sezione di compound invece più novità: Lorenzo Gubbini sostituisce Marco Bruno, nel trio maschile con Elia Fregnan e Michea Godano. Andrea Nicole Moccia, al femminile, prende il posto di quella Marcella Tonioli che si è ritirata a Shanghai ma che sarà al seguito di una squadra – in veste di team manager – completata da Elisa Roner e Giulia Di Nardo.

Italia, i convocati per la tappa di Antalya (Turchia): 2-8 giugno 2025

Olimpico

Mauro Nespoli, Matteo Borsani, Massimiliano Mandia

Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco, Loredana Spera

Compound

Lorenzo Gubbini, Elia Fregnan, Michea Godano

Elisa Roner, Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia