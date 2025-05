Tiro a volo, Manuel Murcia si impone nella finale del trap maschile a Nicosia. Fuori dalla finale gli azzurri

Giornata storta per gli azzurri a Nicosia (Cipro), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: nella finale del trap individuale maschile vinta dallo spagnolo Manuel Murcia, infatti, il migliore degli italiani è Fabio Sollami, eliminato allo shoot-off per un posto all’ultimo atto, che si classifica nono.

Al termine dei 50 piattelli regolamentari della finale si impone lo spagnolo Manuel Murcia, che supera nel duello conclusivo il belga Yannick Peeters, battuto di misura con lo score di 44-43. Esce di scena in terza posizione, con il punteggio di 34/40, il britannico Aaron Heading.

Si ferma ai piedi del podio, invece, il ceco Jan Palacky, eliminato al quarto posto con lo score di 29/35, mentre i primi due tiratori a dover abbandonare la finale sono entrambi slovacchi: quinta piazza per Filip Marinov, escluso a quota 26/30, sesta posizione per Erik Varga, fuori con 20/25.

Escono al termine delle qualificazioni tutti gli italiani in gara: sfiora l’ingresso in finale Fabio Sollami, che dopo aver chiuso a quota 121/125 viene eliminato allo shoot-off e termina nono. Più indietro Mauro De Filippis (Fiamme Oro), 29°, ed Angelo Scalzone (Esercito), con quest’ultimo comunque in gara solo per il ranking, 31°, entrambi con 118/125, infine termina al 79° posto con 113/125 Diego Valeri (Marina Militare).