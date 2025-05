Tiro a volo: la Cina vince la prova di trap misto alla Coppa del Mondo di Nicosia, Italia lontana

Va in archivio con la vittoria della Cina la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, evento andato in scena in questi giorni a Cipro, precisamene presso il poligono di Nicosia. La compagine asiatica nello specifico si è imposta nella specialità trap misto, battendo in finale la Polonia.

Solida la prova del binomio orientale formato da Ying Qi e Zixi Zhang, abile a battere per 42/50 a 39/50 Tomasz Pasierbski e Sandra Bernal. Al terzo posto si è invece piazzata l’India 1 di Kynan Chenai e Sabeera Haris che, per un solo piattello, ha regolato la Turchia 1 di Tolga Tuncer N e Pelin Rumeysa Pelin Kaya in un match terminato 34/50 a 33/50.

Fuori dalla top 5 gli azzurri. La formazione meglio piazzata in tal senso è stata quella denominata Italia 2 composta da Angelo Scalzone e Sofia Littamè, noni con 140/150. Undicesimi invece Fabio Sollami e Alessia Iezzi (Italia 1), anche loro con 140/150.

Il prossimo appuntamento con il tiro a volo sarà il quarto atto della rassegna itinerante, in scena a Lonato, in Italia, dal 4 al 14 luglio.