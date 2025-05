Tiro a volo, Denisova trionfa nel tap femminile a Nicosia. Out le azzurre

Termina con il successo di Lada Denisova la gara del trap femminile valida per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, evento in fase di svolgimento in questi giorni al poligono di Nicosia. Bella prestazione per la tiratrice neutrale che, per un solo piattello, si è imposta sulla statunitense Carey Jeana Garrison.

La moscovita ha cominciato la sua prova in modo decisamente contratto, mettendo a repentaglio la sua sopravvivenza nella finale a sei, salvo poi rimettersi in carreggiata vincendo con uno score molto basso, ovvero 37/50. Tanti errori anche per l’appena citata Garrison, la quale ha chiuso in conti con 36/50.

Bene poi l’atleta di San Marino Alessandra Perilli, piazzatasi al terzo posto con 24/30 precedendo la turca Rumeysa Pelin, quarta con 22/30 e la ceca Zina Hrdilickova, quinta con 18/30.

Niente da fare per le azzurre, tutte rimaste fuori dall’ultimo atto. La migliore in tal senso è stata Alessia Iezzi, dodicesima con 115/125. Ventiseiesimo posto invece per Erica Sessa con 112/125, stesso totale raggiunto da Marialucia Palmitessa, ventisettesima.